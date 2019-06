Bis zu 36 Grad: Nach der Sonnenwende zieht die nächste Hitzewelle ins Land

Gestern zu Fronleichnam zeigte der Wettergott noch einmal, was er kann: Bei sommerlichen Temperaturen zogen die Fronleichnamsprozessionen durch das Land. Besonders prachtvoll war wieder der Bootsumzug auf dem Hallstättersee, den es seit knapp 400 Jahren gibt.

Blitzeinschlag in Maria Neustift

Das Unwetter, das dann von 19.30 bis 21 Uhr über Oberösterreich zog, war kurz und heftig. Beim Landesfeuerwehrkommando sprach man von 20 bis 25 Einsätzen. In Maria Neustift schlug der Blitz in den Dachstuhl eines Wohnhauses, die Einsatzkräfte konnten den Schaden schnell begrenzen. Doch schon heute überwiegt wieder die Sonne. "Während des Tages ist im Flachland noch mit viel Sonne zu rechnen. Es gibt nur ab und zu Wolken", sagt Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Mit höchstens 23 bis 26 Grad sind die Temperaturen nicht mehr so heiß wie in den vergangenen Tagen. Im südlichen Bergland und im Mühlviertel sind bereits Regenschauer und Gewitter möglich. "In der Nacht auf morgen und am Samstag ist im ganzen Land mit Regenschauern zu rechnen", sagt der Meteorologe. Es gibt kaum Sonne, die Temperaturen steigen auf nur maximal 24 Grad. Auch der Sonntag startet noch mit Wolken, im südlichen Bergland kann es regnen.

Trockenes Kirschenfest

Doch gerade am Wochenende sind viele Veranstaltungen geplant – spielt hier das Wetter mit? Für die vielen Sonnwendfeuer, die heute und morgen geplant sind, seien die Aussichten durchwachsen, sagt Haslhofer: "An beiden Tagen ist am Abend und in der Nacht mit Regen und Gewittern zu rechnen." Bereits heute Abend startet die Feuerwerksfahrt "Donau in Flammen". Um 19 Uhr geht es von Linz aus mit Schiffen in das obere Donautal, pünktlich zum Feuerwerk sind die Schiffe wieder zurück im Donaupark. Gut sind die Aussichten für das von den OÖNachrichten präsentierte "Schartner Kirschenfest", das am Sonntag ab 10 Uhr auf dem Firlingerhof (Rexham 27) in Scharten gefeiert wird. Es wird bewölkt, aber trocken sein.

Ab Montag sommerlich

Ab Montag zieht der Sommer ins Land. "Vom Süden her baut sich ein Hochdruckgebiet auf. Es wird die ganze Woche sonnig, die Temperaturen steigen", sagt Haslhofer. "Wir bekommen eine Hitzewelle." Der Meteorologe rechnet am Montag mit Höchstwerten von 28 Grad, am Dienstag von bis zu 32 Grad. "In der zweiten Wochenhälfte sind es bis zu 36 Grad." Laut ZAMG hält das Sommerwetter mindestens bis Freitag an.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at