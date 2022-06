Sturmwarnung: Wo am Abend mit Unwettern zu rechnen ist

Hochsommerlich warm bis heiß und nicht immer nur Sonne – so lässt sich die Prognose für das Wetter kommende Woche in Österreich zusammenfassen. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) besteht auch hohe Gewittergefahr. Dies gilt vor allem für den Montagabend und dann wieder am Freitag von Westen her.

Am Montag bringen hoher Luftdruck sowie subtropische Warmluftmassen viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Während in den meisten Landesteilen die Sonne die meiste Zeit von einem weitgehend wolkenlosen Himmel scheint, bilden sich über den Alpengipfeln im Tagesverlauf einige Quellwolken. Der Wind weht meist schwach, nur am Alpenostrand auch mäßig, vorübergehend sogar lebhaft, aus Richtungen um Südost. In der Früh liegt die Temperatur zwischen 14 Grad in höheren Alpentälern und 22 Grad in der Wiener Innenstadt, bis zum Nachmittag werden Höchstwerte zwischen 26 Grad im Westen und bis 35 Grad im Osten erwartet. In Oberösterreich wird mit Spitzenwerten von 34 Grad gerechnet.

Böen, Starkregen und Hagel

In Oberösterreich erwartet die ZAMG von Bayern kommend "teils sehr kräftige Gewitter", die am Abend bzw. in der ersten Nachthälfte von Westen aufziehen. "Das Sturm- und Hagelpotential ist recht hoch." Von 19 Uhr bis Mitternacht hat die ZAMG eine Sturm- und Gewitterwarnung herausgegeben. In ganz Oberösterreich können Windspitzen bis zu 90 km/h und speziell im Zentralraum auch 100 km/h erreichen. Auch Hagel und Starkregen sind möglich. "Bäume können brechen, Dachziegel können sich lösen, Baugerüste können umfallen", heißt es in der Wetterwarnung. Auch mit kleinräumigen Überflutungen und Hagelschäden sei zu rechnen.

Gewittergefahr bleibt

Mit einer südwestlichen Strömung gelangen am Dienstag labile Luftmassen aus dem Südwesten Europas nach Österreich. Mit diesen bilden sich bereits am Vormittag verbreitet Quellwolken sowie Regenschauer und Gewitter. Auch nachmittags bleibt die Gewitterneigung generell hoch. Der Schwerpunkt der Niederschläge verlagert sich jedoch an die Alpensüdseite. Im Norden und Osten frischt während der Vormittagsstunden vorübergehend mäßiger bis lebhafter Westwind auf. Davon abgesehen weht jedoch am Alpenrand mäßiger Südostwind. 15 bis 23 Grad werden in der Früh, tagsüber 25 bis 33 Grad erwartet. Für Oberösterreich sind maximal 30 Grad prognostiziert.

Die Wetterprognose als Video:

Ab Mittwoch zunehmend unbeständig

Für die Westhälfte Österreichs kündigt sich zur Wochenmitte recht unbeständiges Wetter an, bei wechselnder und teils stark quellender Bewölkung ist mit einigen Regenschauern und auch Gewittern zu rechnen. Nach Osten und Südosten hin scheint die Sonne wesentlich häufiger, regional auch nahezu ohne Unterbrechung. Im Tagesverlauf bilden sich voraussichtlich nur einzelne Schauer- und Gewitterzellen, die jedoch punktuell heftig ausfallen können. Abgesehen von Gewitterböen ist es eher schwach windig, nur im Osten bläst der Wind aus Südost bis Süd mitunter mäßig bis lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen bei 15 bis 23. Die Tageshöchsttemperaturen fallen sehr unterschiedlich aus, von West nach Ost etwa zwischen 23 und 36 Grad. Etwas kühler bleibt es in Oberösterreich, hier erreichen die Temperaturen voraussichtlich maximal 28 Grad.

Am Donnerstag stellt sich in weiten Teilen Österreichs aus heutiger Sicht überwiegend freundliches, oft auch sonniges Hochsommerwetter ein, gebietsweise wird es abermals richtig heiß. Große Quellwolken können sich verteilt über das Bergland zwar überall bilden, doch insgesamt sollte die Schauer- und Gewitterneigung gegenüber den Vortagen doch deutlich abnehmen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus uneinheitlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen laut Prognose bei 14 bis 23 Grad, Tageshöchsttemperaturen meist bei 27 bis 33 Grad, in Oberösterreich bis zu 31 Grad.

Störungszone nähert sich am Freitag

Von Westen her nähert sich am Freitag hingegen sich eine markante Störungszone. Laut ZAMG ist derzeit noch nicht genau abzuschätzen, wie weit diese im Tagesverlauf ostwärts vorankommt. Vor allem von Vorarlberg bis Oberösterreich stellt sich voraussichtlich unbeständiges Wetter mit Schauern und einigen Gewittern ein und die Temperaturen sind rückläufig. Im Osten und Südosten bleibt es wahrscheinlich lange sonnig und heiß, bevor ab dem Abend womöglich ebenfalls Gewittertätigkeit einsetzt. Dazu bläst im Vorfeld der Störung regional mäßiger oder sogar lebhafter Südost- bis Südwind, der dann von Westwind abgelöst wird. Frühtemperaturen werden zwischen 15 bis 22 erwartet. Die Tageshöchsttemperaturen sind regional wieder unterschiedlich, von West nach Ost etwa 22 bis 35 Grad, örtlich kann es aber auch noch heißer werden.

Video: "Früher hat es in der Gegend von Linz zwei bis vier Hitzetage im Jahr gegeben. Das hat sich schon sehr stark gesteigert und wird sich durch den Klimawandel noch weiter steigern. Das geht hin bis zu 30 Hitzetagen im Jahr", sagt Meteorologe Klaus Reingruber von Blue Sky Wetteranalysen in Attnang-Puchheim.