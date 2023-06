Bis zu 35 Grad: Der Sommer hält diese Woche Einzug

Mit Temperaturen von bis zu 35 Grad feiert der Sommer diese Woche in Oberösterreich ein erstes, kurzes Gastspiel. Der Höhepunkt der Hitzewelle ist am Donnerstag zu erwarten, bevor ab Freitag eine von Westen kommende Kaltfront übernimmt, von der auch eine potenzielle Unwettergefahr ausgeht.

Heute beginnt die Woche überwiegend sonnig und heiß. Hin und wieder ziehen zwar einzelne Wolkenfelder durch, die Gewitterwahrscheinlichkeit bleibt jedoch gering. Die Temperaturen steigen auf bis zu 32 Grad, im Bergland auf 1500 Metern bis zu 20 Grad.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Am Dienstag ist vor allem in den Bergen mit Gewittern zu rechnen, die durchaus kräftig ausfallen können. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Gewitternähe lebhaft bis stark, aus Ost bis Südwest. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 33 Grad.

Zum astronomischen Sommerbeginn am Mittwoch hält die Hitzewelle an, die Temperaturen erreichen 26 bis 34 Grad. Am Abend sind im gesamten Bundesland kräftige Wärmegewitter möglich.

Bildergalerie: Die 10 beliebtesten österreichischen Badeseen (Foto: APA) Bild 1/10 Galerie ansehen

Potenzielle Unwetter

Am Donnerstag erreicht die Hitze ihren Höhepunkt mit bis zu 35 Grad. Dazu wird es schwül. Mit der Annäherung einer Störungszone wird die Luft energiegeladen und somit gewitteranfällig. Immer wieder geht davon auch erhebliches Unwetterpotenzial aus. Von Westen her kommt außerhalb der Unwetter lebhafter Westwind auf.

Am Freitag ist es mit der Hitze vorerst vorbei. Eine markante Kaltfront bringt bereits in den Morgenstunden teils intensive Regenschauer mit gedämpften Temperaturen. Spätestens am Abend liegen diese überall bei nur noch 20 Grad.

Genaue Prognosen auf nachrichten.at/wetter

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.