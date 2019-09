Bis zu 23 Grad am Wahltag, dann wird's stürmisch und kühl

Ab kommender Woche rechnen die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit erhöhter Sturmgefahr und nachhaltig kühlen Temperaturen. Zuvor wird es noch einmal spätsommerlich, bei Temperaturen bis zu 23 Grad am Freitag und am Sonntag. Die Prognose im Detail:

Der Freitag beginnt düster, wobei sich die Restwolken noch am Vormittag auflösen und Platz für die Sonne machen werden. Einzig im nördlichen Mühlviertel kann es bis in die Mittagsstunden bewölkt bleiben. Die Frühtemperaturen liegen in Oberösterreich zwischen zehn und 13 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen werden mit 18 bis 23 Grad erreicht.

Eine Kaltfront ist am Samstag für Österreich wetterbestimmend. Damit zeigt sich die Sonne neben vielen dichten Wolken nur selten. Im südlichen Bergland erwarten die Meteorologen vormittags dichte Wolken, die auch Regen bringen können. Außerdem sollte man sich am Samstag auf lebhaften Westwind einstellen, mit Spitzen bis 30 km/h. Elf bis 15 Grad hat es in der Früh, bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 15 bis 19 Grad.

Bis auf ein paar hohe Wolkenfelder steht uns am Wahlsonntag ein durchwegs freundlicher Wochenausklang bevor. Frühtemperaturen sieben bis elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen betragen 18 bis 23 Grad.

September endet regnerisch

Bereits in der Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden des Montags zieht eine Kaltfront über ganz Österreich und bringt teils schauerartigen Regen, außerdem vor allem im Flachland des Nordens und Ostens kräftigen bis stürmischen West-Nordwestwind. Tagsüber kommt es im Bergland noch zu weiterer Schauertätigkeit, im Südosten Österreichs sind auch Gewitterzellen möglich. Davon abgesehen nimmt die Niederschlagsneigung aber voraussichtlich bald ab und immer wieder zeigt sich auch die Sonne. Der starke bis stürmische Wind lässt tagsüber im Flachland nur allmählich nach. Die Temperaturen erreichen in Oberösterreich zehn bis 19 Grad.

Am Dienstag sollte zunächst oft die Sonne scheinen. Ein paar dünne Schleierwolken stören voraussichtlich kaum, heißt es von der ZAMG. Erst im Laufe des Nachmittags ziehen von Nordwesten dann immer mehr Wolken auf, bis zum Abend bleibt es wahrscheinlich noch trocken.