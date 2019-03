Bis zu 20 Grad: Die Woche startet warm, aber windig

LINZ/WIEN. Mit dem März hat der meteorologische Frühling begonnen, und die kommende Woche bringt dazu passend noch unbeständiges, aber recht mildes Wetter, am Montag mit teils stürmischem Wind.

Der Montag startet verbreitet mit Sonne, am Nachmittag trifft dann die nächste Kaltfront in Westösterreich ein und bringt bis zum Abend Regen bis nach Oberösterreich, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag.

Die Schneefallgrenze sinkt im Verlauf des Montags auf knapp 1.000 Meter, im Süden bleibt sie noch über 1.500 Meter. Ab Mittag verdichten sich die Wolken und es frischt starker bis stürmischer Westwind auf, der in Oberösterreich in Böen 60 bis 80 km/h erreichen kann. Gegen Abend breiten sich vom Innviertel und Salzkammergut Regenschauer aus. Die Tiefstwerte liegen bei 2 bis 5 Grad, die Höchsttemperaturen erreichen 12 bis 20 Grad.

Video: So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Mit einer westlichen bis nordwestlichen Strömung wechseln am Faschingsdienstag an der Alpennordseite sowie im Norden und Osten nochmals Sonne und Wolken einander ab. Auch einzelne Regenschauer sind hier noch möglich. Die Schneefallgrenze liegt bei 700 bis 900 Metern Seehöhe. Wetterbegünstigt sind der Süden und Südosten, hier bleibt es auch eher windschwach. Sonst bläst lebhafter bis kräftiger Westwind. Frühtemperaturen minus zwei bis plus sechs Grad, Tageshöchsttemperaturen sieben bis 13 Grad.

Anfangs ist am Aschermittwoch vor allem im Nordosten noch kompaktere Bewölkung vorhanden. Sonst überwiegt recht sonniges Wetter, auch wenn ein paar harmlose Wolken vorüber ziehen. Der Wind kommt schwach bis mäßig, entlang der Alpennordseite sowie im Osten auch lebhaft, meist aus Ost bis Südwest. Nur im Osten weht der Wind zu Tagesbeginn noch aus West. Am Morgen sind die Temperaturen zwischen minus fünf und plus fünf Grad angesiedelt, am Nachmittag zwischen acht und 17 Grad.

Zumindest zeitweiliger Sonnenschein steht am Donnerstag auf dem Programm, anfangs hält sich über den Niederungen und Becken jedoch stellenweise Nebel. Es gibt auch hohe und mittelhohe Wolken, die zum Abend hin generell dichter werden. Die meisten Wolken sind entlang und südlich des Alpenhauptkammes anzutreffen, hier ist am Nachmittag und Abend etwas Regen zu erwarten. Oberhalb von 1.600 bis 2.100 Metern Seehöhe fällt ein wenig Schnee. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Föhnstrichen der Alpennordseite und im Osten lebhaft bis stark, aus Südost bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus ein und plus fünf Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen neun und 20 Grad.

Am Freitag dominieren meist die Wolken und vor allem im Bergland und Süden ist zeitweise mit etwas Regen zu rechnen. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1.000 und 1.600 Metern Seehöhe. Im Laufe des Nachmittags lockern die Wolken im Westen, Norden und Nordosten auf und regional lässt sich noch die Sonne blicken. Der Wind kommt mäßig bis lebhaft, im Osten anfangs kräftig, aus Südwest bis Nord. Die Tiefsttemperaturen betragen zwei bis zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen fünf bis 13 Grad.

