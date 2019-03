Bis zu 20 Grad: Am Wochenende sonnig und mild

Das Wochenende bringt in ganz Österreich perfektes Ausflugswetter und frühlingshafte Temperaturen.

Leserin Carola Prodinger-Ghoul genoss das frühlingshafte Wetter bei einem Spaziergang in Aschach an der Donau. Bild: Carola Prodinger-Ghoul via Facebook

Am Freitag halten sich zunächst vor allem vom Waldviertel über den Alpenostrand bis in den Südosten anfangs noch hochnebelartige Restwolken, im Tagesverlauf setzt sich aber überall die Sonne durch. „Ab Mittag überwiegt bei nur harmlosen Wolken im ganzen Land der Sonnenschein“, prognostiziert UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost und die Temperaturen steigen auf 10 bis 18 Grad mit den höchsten Werten im Westen.

Der Samstag bietet generell viel Sonnenschein, nur am Bodensee und in manchen Alpentälern halten sich anfangs ein paar flache Frühnebelfelder. Diese lichten sich aber rasch und abgesehen von harmlosen Schleierwolken dominiert verbreitet der Sonnenschein. Bei höchstens schwachem Wind steigen die Temperaturen auf 14 bis 20 Grad, wobei es im Oberinntal wieder am wärmsten wird.

In der Nacht auf Sonntag beginnt wieder die Sommerzeit: Am Sonntag um zwei Uhr früh werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Damit bekommt man zwar für eine Nacht weniger Schlaf, dafür bleibt es am Abend von nun an eine Stunde länger hell. "In Wien geht die Sonne am Sonntag erst um 19:23 unter, in Bregenz erst um 19:49 Uhr", so Spatzierer.

Der Sonntag bringt erneut einige Sonnenstunden. Erst am Nachmittag ziehen im Norden ein paar Wolken auf. Die Helligkeit am Abend kann man also hervorragend für Aktivitäten im Freien ausnutzen. Der Wind weht nur schwach bis mäßig aus Nordost. Dazu wird es verbreitet frühlingshaft warm mit Tageshöchstwerten zwischen 15 und 20 Grad.

