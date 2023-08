Bis zu 160 km/h: Schlepper nach Verfolgungsjagd gestoppt und verhaftet

Polizisten wollten am Dienstag gegen 9 Uhr in Puchenau einen Kastenwagen kontrollieren und folgten ebenjenem. Der 24-jährige Lenker begann zu flüchten und fuhr mit bis zu 160 km/h. Den Polizisten gelang es, das Fahrzeug des Georgiers anzuhalten. Der Lenker selbst flüchtete aber durch eine etwa zwei Meter hohe Hecke, rannte über die dreispurige Fahrbahn und sprang über die Gleise der Mühlkreisbahn. Im Zuge einer Fahndung konnte der Schlepper festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht werden.

Im Laderaum des Fahrzeugs befanden sich 19 Personen, darunter sechs Minderjährige. Bei sämtlichen Reisepässen wurden die Lichtbilder herausgerissen oder unkenntlich gemacht. Das Landeskriminalamt konnte bei der Befragung der 13 volljährigen Menschen in Erfahrung bringen, dass sie zwischen 8000 und 10.000 Euro bezahlt haben, um von der Türkei nach Deutschland beziehungsweise Frankreich zu kommen. Durch die beengten Platzverhältnisse und die unerträgliche Hitze im Laderaum sei es bei den Geschleppten zu Atemnot gekommen.

Acht Personen in Lkw-Anhänger gefunden

Tags darauf wurden Polizisten auf dem Pendlerparkplatz Enns Nord auf einen weiteren Fall aufmerksam gemacht. Ein Lkw-Lenker bat gegen 16 Uhr eine Polizeistreife um Hilfe und gab zu verstehen, dass in seinem Anhänger Klopfgeräusche zu hören sind. Im Laderaum befanden sich sieben Männer aus Indien, Pakistan und Tadschikistan sowie eine Frau aus Ghana. Die Geschleppten wurden dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl übergeben.

