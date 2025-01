Bis zu 150 Prozent Unterschied: Streamingdienste im Preisvergleich

Bei den restlichen wurden die Preise und Kündigungsmöglichkeiten unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Preisunterschiede von bis zu 150 Prozent

Das Standardabo bei Netflix wurde seit der letzten Erhebung im Jänner 2024 um einen Euro teurer, DisneyPlus reduzierte die Kosten um einen Euro. Die anderen Anbieter haben die Preise nicht verändert. Am günstigsten schneidet Paramount Plus mit seinem Standardtarif für 7,99 Euro ab, der vor allem Filmfans anspricht. Am anderen Ende der Preisskala liegt sky X mit einem Tarif von 19,99 Euro.

Vielfalt für jeden Geschmack

Netflix punktet mit einem umfangreichen Angebot an Serien, darunter viele Eigenproduktionen. Familien mit Kindern werden bei Disney Plus fündig. Doch Vorsicht: Die Anzahl der gleichzeitigen Nutzung eines Zuganges ist begrenzt. Netflix und Disney Plus erlauben in ihren Bedingungen die Nutzung ihrer Konten nur jenen Personen, die innerhalb des gemeldeten Haushalts leben. Weitere Zugangsberechtigungen können jedoch gegen eine zusätzliche Gebühr von 4,99 bis 5,99 Euro pro Monat erworben werden.

Kündigungsbedingungen im Blick behalten

Alle getesteten kostenpflichtigen Streamingdienste sind monatlich kündbar. Die AK rät dennoch, die jeweiligen Geschäftsbedingungen sorgfältig durchzulesen und bei Unklarheiten nachzufragen.

Alternativen zu klassischen Abos

Die Plattform joyn bietet eine kostenlose Nutzung mit Live-TV, Mediatheken vieler TV-Sender sowie eingekauften Filmen und Serien. Bei maxdome können Nutzer:innen nach einer Registrierung Filme und Serien einzeln kaufen oder leihen. ORF On ermöglicht den kostenlosen Zugriff auf Live-TV und Sendungen, Dokumentationen, Filme und Serien der Vergangenheit, allerdings mit zeitlich (unterschiedlich) begrenzter Verfügbarkeit.

Der Preisvergleich zum Download:

