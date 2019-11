Bis zu 15 Grad: Wetter wird föhnig, aber nicht stürmisch

Grau in grau präsentierte sich Linz in den vergangenen Tagen, bis zur Mittagszeit hing eine dichte Nebelglocke über der Landeshauptstadt und dem Mühlviertel. Der heutige Samstag sollte aber Besserung bringen.

"Kräftiger Föhnwind aus dem Süden bzw. Osten dürfte dem zähen Nebel zusetzen, sodass im Flachland die Sonne zum Vorschein kommt", berichtete gestern Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Im Gebirge scheine die Sonne. Der Föhnwind werde zwar "kräftig" ausfallen: In Windischgarsten und in Weyer sei etwa mit 40 bis 50 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Doch schwere Stürme seien nicht zu erwarten, prognostizierte Ohms. Die Tiefstwerte liegen heute bei null bis sechs Grad, die Höchsttemperaturen bei neun bis 15 Grad.

Ab Sonntag etwas kühler

Am Sonntag lässt der Föhnwind wieder nach, was in den Niederungen dichte Nebel- und Hochnebelfelder zur Folge haben dürfte. Ein paar Wolken trüben den Sonnenschein, es wird etwas kühler. Die Tiefstwerte liegen bei minus zwei bis fünf Grad, im Tagesverlauf kann es bis zu 13 Grad bekommen.

Am Montag ebbt die Föhnströmung dann ab. "Der Wind dreht wieder auf West", sagt Ohms. Die Folge: Es wird wieder bewölkt und damit unbeständiger und kühler. Die Höchstwerte dürften bei nur noch fünf bis neun Grad liegen.

"Am Dienstagvormittag ist im ganzen Bundesland zumindest zeitweise mit Regen zu rechnen." Die Tiefstwerte in der Früh sollen bei ein bis fünf Grad, die Höchsttemperaturen im Tagesverlauf bei zehn Grad liegen.

Warten auf den Winter

Die Schneefallgrenze liegt aber weiterhin bei 1300 bis 1700 Metern. "Für einen Wintereinbruch wäre es derzeit jedenfalls im Flachland noch zu früh", so der Meteorologe. Mit nachhaltigem Winterwetter sei wohl erst in der zweiten Dezemberwoche zu rechnen.