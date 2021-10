Bis zu 14 Kilometer Stau auf der A8

Zwei Verkehrsunfälle auf der Innkreisautobahn haben am Montag in der Früh zu einem massiven Rückstau geführt, der teilweise eine Länge von bis zu 14 Kilometern erreichte. Erst am Vormittag waren die Aufräumarbeiten beendet und die bis dahin gesperrte A8 konnte laut Asfinag wieder für den Verkehr freigegeben werden.