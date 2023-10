Bis zu 10 Grad kälter: Ab Sonntag hält der Herbst Einzug im Land

Wer in Oberösterreich noch einen Ausflug bei angenehmen spätsommerlichen Temperaturen plant, sollte sich beeilen. Denn spätestens ab Sonntag hat der Herbst, wenn auch mit Verspätung, das Bundesland fest im Griff.

Heute Nachmittag werden an einigen Messstationen noch Tagesrekorde fallen, sagt der Meteorologe Christian Resch von Geosphere Austria. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 28 Grad. In den Alpen weht mäßiger und leicht föhniger Südwind, abseits der Berge bleibt der Wind meist schwach.

Mehr zum Thema: Neue Rekordwerte bei Zahl der Sommertage im Oktober gemessen

Auch der Samstag wird nach Nebel und Hochnebel am Vormittag noch einmal sehr warm und sonnig. Gegen Mittag kommt etwas stärkerer Westwind auf. Am späten Nachmittag wird es zunehmend bewölkt. Vor allem im Innviertel sind auch erste Regenschauer möglich. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 24 Grad, in 1500m werden es rund 13 Grad sein.

In der Nacht auf Sonntag setzt im gesamten Bundesland ergiebiger Regen ein, die kräftigsten Schauer werden nach Mitternacht aber schon Richtung Süden abgezogen sein.

Sonntag dann der Temperatursturz. Mit Temperaturen von maximal 14 Grad wird es bis zu zehn Grad kälter sein als am Vortag. Und auch Frau Holle grüßt ein erstes Mal: "Auf 1300 Meter wird es zumindest leicht angezuckert sein", sagt Resch. Trotz der gefallenen Temperaturen bleibt es am Sonntag meist trocken. Im Innviertel werden laut dem Meteorologen sogar ein paar Sonnenstunden zu verzeichnen sein.

Lesen Sie auch: 5 Tipps für Autofahrer: Das sollten Sie beim Wechsel auf Winterreifen beachten

Zum Start in die neue Woche bleibt die für die Jahreszeit angemessene Wetterlage erhalten. In der Früh wird es zum Teil nebelig, im Lauf des Tages wird sich zum Sonnenschein auch das ein oder andere Wolkenband gesellen. Die Temperaturen liegen bei maximal 9 bis 13 Grad. Aus dem Westen und Nordwesten kommt mäßiger bis lebhafter Wind.

Ab Mitte der Woche mehr Niederschlag

Unverändert geht es am Dienstag weiter. Am Mittwoch zieht es vermehrt zu, im Verlauf des Nachmittags sind Schauer möglich, vor allem vom Innviertel bis ins Salzkammergut. Die Sonne zeigt sich nur noch selten. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen 10 bis 15 Grad.

Der weitere Trend lasse sich laut Resch derzeit schwer vorhersagen: "Unsere Prognosemodelle gehen für das Ende der kommenden Woche noch ziemlich auseinander". Sicher sei nur, "dass der Herbst endgültig da ist", sagt der Meteorologe.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger