Bis 28 Grad: Ferien gehen spätsommerlich zu Ende

Die Sommerferien gehen zu Ende, nur noch die kommende Woche ist schulfrei. Dafür läuft der Spätsommer zur Hochform auf – mit viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 28 Grad. Das Wetter eignet sich nicht nur zum Baden und Wandern. "Auch die Landwirtschaft ist nach den Niederschlägen, die notwendig waren, froh über ein paar Tage trockenes Erntewetter", sagt Michael Butschek, ZAMG-Meteorologe.

Bereits die Nacht von Freitag auf Samstag sollte ungetrübt und klar verlaufen, nach Mitternacht können ein paar Wolken durchziehen. Am Samstag wechseln sich Quellwolken und Sonnenschein ab. Bei mäßigem bis starkem Ostwind steigen die Tagestemperaturen auf bis zu 24 Grad. Im Salzkammergut und in der Pyhrn-Priel-Region entstehen am Nachmittag größere Wolken, am Abend steigt die Wahrscheinlichkeit für lokale Schauer und Gewitter.

ZIB-Wetter:

Auch am Sonntag soll es großteils trocken bleiben, die Sonne lacht vom Himmel, bis sich am Nachmittag erneut im Süden Oberösterreichs sowie im Mühlviertel Wolken ausbreiten, die Regenschauer mit sich bringen können. Das Thermometer klettert am Sonntag auf 22 bis 26 Grad.

Am Montag können sich die nächtlichen Hochnebelfelder im Seengebiet und am Alpenrand Oberösterreichs bis am Vormittag halten. Es ist sonnig und die Höchstwerte erreichen 23 bis 28 Grad Celsius. Überwiegend bleibt es trocken. Auch am Dienstag sei, abgesehen von morgendlichen Nebelfeldern, mit viel Sonnenschein zu rechnen, sagt der Meteorologe. Ähnlich soll der Mittwoch verlaufen, erst ab Donnerstag dürfte das Wetter unbeständiger werden.

