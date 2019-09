Binnen 24 Stunden so viel Regen wie in einem Monat

Vor allem die Bezirke Grieskirchen, Vöcklabruck und Wels-Land waren betroffen. Mehrere Keller mussten ausgepumpt und umgestürzte Bäume von den Fahrbahnen entfernt werden.

In Wolfsegg (Bezirk Vöcklabruck) registrierten die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) eine Niederschlagsmenge von mehr als 64 Litern pro Quadratmeter, die innerhalb von 24 Stunden vom Himmel fielen: fast so viel Regen wie sonst in einem ganzen durchschnittlichen September. Nur in Mattsee in Salzburg regnete es mit rund 72 Litern pro Quadratmeter noch mehr.

Heute sollen die Niederschläge in Oberösterreich nachlassen, bereits am Vormittag sollte es auflockern. Morgen soll dann wieder im ganzen Land die Sonne scheinen. Die Temperaturen: bis zu 24 Grad.

