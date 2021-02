Bindermichl-Tunnel nach Unfall mit vier Lkw stundenlang gesperrt

Zwei Lkw-Fahrer wurden mit Verletzungen ins UKH Linz gebracht, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Zu dem folgenschweren Unfall war es gegen 8.35 Uhr gekommen. Ein 43-jähriger Lastwagenfahrer wollte nach dem Einfahren in den Tunnel - er war auf der Mühlkreisautobahn Richtung Süden unterwegs - vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er ein Auto, gelenkt von einem 53-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land. Der Pkw kam daraufhin ins Schleudern und blieb anschließend am rechten Fahrbahnrand stehen. Das hatte wiederum einen Auffahrunfall zur Folge, an dem insgesamt vier Lkw beteiligt waren. Zwei Fahrer - ein 57-jähriger Welser und ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, wurden dabei verletzt. Der Tunnel musste von 9.35 Uhr bis 11.15 Uhr total gesperrt werden. Dadurch ist ein "erheblicher Rückstau" entstanden, so die Polizei.

Verkehrsteilnehmer brauchten am Montag auf der A7 Geduld. Bild: fotokerschi.at

Von 9.35 Uhr bis 11.15 Uhr war der A7-Tunnel gesperrt. Bild: fotokerschi.at

