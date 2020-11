Die letzte Gelegenheit, sich vor dem Lockdown mit Freunden in einem Lokal zu treffen, nützte die Psychologiestudentin Christina Humer (25) aus Linz am Montagabend in einem Irish Pub im ersten Wiener Gemeindebezirk. "Dort sollte ein Pub-Quiz stattfinden", erzählt die 25-Jährige. Bis etwa 20.30 Uhr sei auch tatsächlich fleißig geraten worden. "Wegen des Quiz hatten alle die Handys weggepackt und niemand bekam mit, was sich in unmittelbarer Nähe abspielte", so die Studentin.