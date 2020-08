Nach der gewaltigen Explosion von 2800 Tonnen Ammoniumnitrat am Dienstagabend in der libanesischen Hauptstadt Beirut, die mindestens 157 Tote, 5000 Verletzte und bis zu 300.000 Obdachlose zur Folge hat, ist das brandgefährliche, geruchlose Salz, das zur Herstellung von landwirtschaftlichem Düngemittel und Sprengstoff verwendet wird, weltweit in aller Munde.