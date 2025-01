Bilanz der Silvesternacht: Ein Schwerverletzter, etliche Brände und (zu) viel Alkohol

Obwohl die Linzer Feuerwehr in einer Ausendung von einer "relativ ruhigen und friedlichen Nacht" schreibt, gab es in Oberösterreich einige Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätze rund um den Jahreswechsel. Ein Überblick:

Ansfelden: 31-Jähriger von Böller schwer verletzt

Ein 31-Jähriger Rumäne zündete in der Silvesternacht in Ansfelden einen Böller der Kategorie F3. Der Feuerwerkskörper detonierte frühzeitig in seiner Hand und verletzte den Mann schwer.

Bad Goisern: 14-Jähriger nach Böller-Explosion im Krankenhaus

Am späten Dienstagabend kam es in Bad Goisern zu einem Unfall mit einem Feuerwerkskörper. Ein 14-Jähriger hielt einen Böller der Kategorie F2 noch in der Hand, als er explodierte.

Wilhering: 19-Jähriger feuerte Rakete auf Nachbarhaus

Ein 19-Jähriger schoss in der Silvesternacht in Wilhering bei einer privaten Feier eine Rakete in Richtung des Nachbarhauses. Mehrere Menschen - Erwachsene und auch Kinder - erlitten einen Gehörsturz.

Pucking: Gartenbrand nach Raketendetonation am Boden

Weil der Stiel einer Rakete während des Anzündens abbrach, explodierte am Silvesterabend eine Rakete im Garten eines Puckingers und löste einen Brand aus.

Perg: Kleinbrand rasch gelöscht

Die Freiwillige Feuerwehr Perg wurde in der Silvesternacht zu einem Kleinbrand gerufen, der durch eine Feuerwerksbatterie ausgelöst wurde.

Raml: "Ohne größere Einsätze"

Die Linzer Feuerwehr verzeichnete zwölf Einsätze. Bei sieben handelte es sich um kleinere Brände, fünfmal waren es Einsätze technischer Natur. Sicherheitsstadtrat Michael Raml: "Es freut mich, dass die Nacht trotz viel Pyrotechnik friedlich und ohne größere Einsätze verlief. Das ist ein guter Start ins neue Jahr, und ich hoffe, dass die kommenden 365 Tage und Nächte ebenso ruhig und friedlich bleiben. Ich bedanke mich bei den Linzer Feuerwehren für ihren ganzjährigen Einsatz sowie für die Bereitschaft, immer für die Linzer Bürger da zu sein."

Auch die Feuerwehren in Ostermiething, Lambach, Ansfelden, Stadl-Paura, Traun, Braunau, Pasching, Ampflwang, Freistadt, Rohr im Kremstal und Berg bei Rohrbach standen wegen kleineren Bränden im Einsatz.

Das Rote Kreuz war bei acht Unfällen mit Feuerwerkskörpern im Einsatz. Eine Person - jene in Ansfelden - wurde schwer verletzt, sieben weitere kamen mit leichten Verletzungen davon.

Welser Polizist bei Handgemenge verletzt

Im Zuge einer Kontrolle wurde ein Welser Polizist in der Silvesternacht bei einem Handgemenge verletzt. Ein 20-Jähriger brach dem Beamten den Finger.

1,62 Promille: 33-jährige Alkolenkerin in Linz gestoppt

Passanten alarmierten in der Silvesternacht die Polizei, nachdem sich eine stark alkoholisierte 33-Jährige mit dem Pkw auf den Heimweg gemacht hatte.

