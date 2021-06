Biker verlor die Kontrolle über sein Zweirad

Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste ein 60-jähriger Motorradfahrer am gestrigen Montag nach einem Verkehrsunfall gegen 18:20 Uhr. Der Mann aus Wien fuhr mit seinem Motorrad im Aisttal auf der L 1415 Richtung Bad Zell. In einer starken Rechtskurve geriet er auf die linke Fahrbahnseite und stürzte über eine Böschung in die angrenzende Wiese. Er wurde unbestimmten Grades verletzt in das Ukh Linz geflogen.

Zu einem Unfall mit einem E-Scooter kam es gestern Abend in Linz: Ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr auf dem Gehsteig der Linzerstraße in Traun Richtung stadtauswärts. Er kam nach eigenen Angaben aus Eigenverschulden zu Sturz und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde ins Kepler Uniklinikum eingeliefert. Ein dort durchgeführter Alkotest ergab 2,2 Promille. Er wird angezeigt.