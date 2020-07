Biker (32) schlitterte nach Sturz durch Leitplanke

Ein 32-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Ried im Innkreis war am Freitagabend gegen 20:30 Uhr auf der Mühlheimer Landstraße unterwegs, als er auf einer Überführung über die B 148 aus noch unbekannter Ursache in einer Linkskurve stürzte. Der Mann schlitterte unter der Leitplanke durch, sein Motorrad blieb erheblich beschädigt stecken. Erst nach etwa 13 Metern kam der 32-Jährige schwer verletzt am angrenzenden Radfahrweg vor einem Brückengeländer zu liegen. Nachkommende Fahrzeuglenker, darunter eine Ärztin, führten Erste Hilfe-Maßnahmen durch.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 in das LKH Salzburg geflogen.