"Bier ist uns beim Volksfest noch nie ausgegangen"

Die erste große Messeveranstaltung seit Beginn der Corona-Pandemie geht bis Sonntag in Ried über die Bühne. Mit dem Familiennachmittag und dem Bieranstich heute Abend beginnt das Rieder Volksfest, morgen wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die bis Sonntag dauernde Landwirtschaftsmesse und Herbstmesse eröffnen. Auf die Kontrolle der 3G-Regel werde großer Wert gelegt, sagt Messedirektor Helmut Slezak: "Wir haben uns bestmöglich vorbereitet."

Bierzelt: Viele Reservierungen

Traditioneller Auftakt im Vergnügungspark und im Festzelt ist die "Probebeleuchtung" mit Bieranstich, der um 19 Uhr erfolgen wird. Danach geht der erste Bierzelt-Abend über die Bühne: "Freitag und Samstag sind ausreserviert, aber es wird immer Restplätze geben, die nicht reserviert sind", sagt Festwirt Patrick Stützner, der in den kommenden Tagen mit zehntausenden Besuchern rechnet. Voll wird das Zelt mit Sicherheit auch am Samstagvormittag sein: Die ÖVP lädt zu einer großen Wahlkampfveranstaltung mit Landeshauptmann Thomas Stelzer ein. Ein Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz, der im Raum stand, gehe sich aus terminlichen Gründen nicht aus, heißt es von der ÖVP.

Bei der Brauerei Ried ist man für die kommenden Tage gut vorbereitet. "Uns ist das Bier beim Volksfest noch nie ausgegangen, zumindest wäre mir das nicht bekannt. Wir überlassen an den fünf Tagen mit Sicherheit nichts dem Zufall", sagt Christian Aigner, Geschäftsführer der Brauerei Ried.

Das Betreten der Messe und des Volksfestes ist nur für getestete, geimpfte oder genesene Besucher möglich, Ausweiskontrollen finden an den Eingängen statt. Die Test- und Impfstraße am Messegelände ist während der gesamten Messewoche geöffnet (Zugang über Halle 16). Impfmöglichkeiten ohne Anmeldung gibt es von 9. bis 12. September (jeweils von 8 bis 17 Uhr). Wer sich impfen lässt, erhält einen Gratis-Messeeintritt. Die Teststraße ist Mittwoch bis Samstag (8-21 Uhr) sowie am Sonntag (8-17 Uhr) geöffnet.

Vorfreude auf Welser Messe, Ungewissheit über Urfahranermarkt

Mit der Probebeleuchtung beginnt am Donnerstag, 16. September, das Welser Volksfest. Die Vorfreude ist beim Publikum nach zwei Jahren Corona-Zwangspause riesengroß. Die OÖNachrichten sind Medienpartner. Bis Sonntag, 19. September, wird am Welser Messegelände ausgiebig gefeiert. Herzstück des Welser Volksfestes ist ein 60 mal 30 Meter großes Bierzelt. Die Weinkost ist geöffnet, das Weindorf bleibt erstmals geschlossen. Es gelten die 3-G-Regeln und eine Registrierungspflicht. Bei den Eingängen finden Kontrollen statt.

In Linz soll am Donnerstag die Grundsatzentscheidung fallen, ob der Urfahranermarkt von 2. bis 10. Oktober stattfinden kann. Dafür wurde ein Corona-Präventionskonzept erstellt,. Darin enthalten ist etwa, dass das gesamte Areal eingezäunt werden soll. Gegen das Konzept gibt es politischen Widerstand. Zudem warten die Verantwortlichen noch die Entscheidung des Bundes über weitere Maßnahmen ab.