Bier für Brausilvester 2022 reift bereits in Linz

Schon seit Jahrhunderten arbeiten Bierbrauereien nach einem eigenen Kalender: Während für alle anderen das neue Jahr am 1. Jänner beginnt, feiern Braumeister am 29. September Silvester. Denn bevor dank industrieller Kühlung eine ständige Lagerung möglich war, konnte Bier nur vom Michaelstag zum Herbstbeginn bis zum Georgitag am 23. April gebraut werden.