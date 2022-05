Bienen machen Schule: "Die Kinder sind voller Begeisterung dabei"

Was brauchen Bienen zum Leben? Wie sieht es in einem Bienenstock aus? Und welche Bedeutung haben Insekten für die Umwelt? Dies und noch vieles mehr vermittelt Tamara Herndl Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in ihren Workshops. Denn die Innviertlerin hat Anfang Mai ihre Ausbildung zur Bienenpädagogin abgeschlossen. Sie gehört zu den Ersten, die den neuen Lehrgang, der von der Salzburger imker.ag gemeinsam mit dem Ländlichen Fortbildungsinstitut, dem Österreichischen Erwerbsimkerbund und dem Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbund angeboten wird, abgeschlossen haben.

Herndl ist seit 2015 Hobbyimkerin. "Für mich ist nie im Mittelpunkt gestanden, Geld mit Honig zu verdienen", sagt sie. "Mein Hauptanliegen ist es, die Kreisläufe der Natur zu verstehen." Die Nachfrage nach ihren Workshops ist groß: Am Freitag, dem Weltbienentag, waren Schüler der Volksschule Franking zu Gast. "Sie haben begeistert mitgemacht", sagt Herndl. "Bienen sind ein toller Türöffner zur Natur." Ein Höhepunkt ist es, die Bienen im Schaustock zu beobachten.

"Wir retten die Bienen"

"So können alle einen Blick ins Innere eines Bienenstockes werfen und aus der Nähe miterleben, was diese Wunderwesen den ganzen Tag so machen", sagt Oberösterreichs Imkerpräsident Johann Gaisberger. "Das ist um Welten besser als jede Schautafel."

Gemeinsam mit dem Imkereizentrum haben die OÖNachrichten die Aktion "Wir retten die Bienen" ins Leben gerufen. Mehr als 90 Gemeinden haben sich dafür beworben, bei ihnen werden nun Schaustöcke aufgestellt. Fotos erscheinen regelmäßig in den OÖN.