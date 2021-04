Biber tappte in Altheim in verbotene Tellereisen-Falle

Ein besonders heimtückischer Fall von Tierquälerei beschäftigt die Polizei im Bezirk Braunau.

Spaziergänger entdeckten am Sonntagnachmittag in einem Bachbett in Altheim einen Biber, der mit einer Pfote in einem sogenannten Tellereisen eingeklemmt war. Das Tier war vermutlich seit mehreren Tagen in der Falle gefangen. Einer ehrenamtlichen Helferin des Rieder Tierschutzvereins gelang es schließlich, das aufgrund seiner schweren Verletzungen hoch aggressive und verängstigte Tier aus der Falle zu befreien.

Helfer der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe brachten das unter Artenschutz stehende Tier danach ins Veterinärzentrum nach Anif, wo die Biber-Dame noch am selben Abend notoperiert wurde. Die Schlagkraft der Metallbügel der seit mehr als 20 Jahren EU-weit verbotenen Tellereisen-Falle hatte die Knochen des Tieres zerschmettert. "Das Jagdschutzgesetz verbietet derartige Fallen, deswegen haben wir den Fall auch bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt", heißt es aus der Landespolizeidirektion. Der Tierarzt entschied, dass eine Amputation die einzige Chance war, das Tier zu retten. Zusätzlich stellte der Veterinär auch schwere Kieferverletzungen fest. Vermutlich hatte das Tier tagelang versucht, sich die Falle von der Pfote zu herunterbeißen. Noch ist unklar, ob das Tier jemals wieder ausgewildert werden kann. Ein Expertengremium werde dies nach der Rekonvaleszenz am Tierschutzhof der Pfotenhilfe entscheiden, hieß es in einer Aussendung.

Die Polizei hat Ermittlungen gegen einen unbekannten Täter wegen des Verdachts der Tierquälerei aufgenommen. Das Strafgesetzbuch sieht für dieses Delikt einen Strafrahmen von bis zu zwei Jahren Haft vor.

Ein Video von der Rettung des Bibers:

