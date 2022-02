Auch zu Beginn der Pandemie fiel in der Versammlung Linz-Leonding von Jehovas Zeugen, die 100 Mitglieder zählt, keine einzige Zusammenkunft aus. "Wir bieten schon lange die Möglichkeit, sich per Telefon zuzuschalten, wenn man nicht in den Königreichssaal kommen kann. So haben wir dann fürs Erste die Gottesdienste gehalten", sagt Christian Müllner. Er ist einer der zwölf Ältesten, die die Gemeinde in Linz leiten.