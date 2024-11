Bezirk Eferding hat die meisten Autobesitzer, Linz die wenigsten

Das zeigt eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria. Während pro 1.000 Einwohner in Linz die Zahl der Autos gesunken und in Steyr gleich geblieben ist, nahm in allen Bezirken die Zahl der Pkw zu.

Mehr zum Thema: Auto-Hochburgen: In diesen österreichischen Bezirken gibt es die meisten Pkw

Auch in Oberösterreich geht die Schere zwischen Stadt und Land beim Autobesitz auseinander, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Die drei Statutarstädte Linz, Steyr und Wels haben die niedrigste Anzahl an Pkw im Verhältnis zur Einwohnerzahl.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Weniger Autos in Linz

In Linz nahm die Zahl der Autos pro Einwohner von 505 auf 502 ab. "Linz liegt damit im österreichweiten Trend. Mit Ausnahme von Eisenstadt nahm der Motorisierungsgrad in allen Landeshauptstädten ab. In Städten gibt es ein vielfältigeres Mobilitätsangebot, wichtige Alltagsziele wie Geschäfte, Schulen, Gesundheits- oder Freizeiteinrichtungen sind häufiger auch zu Fuß und mit dem Fahrrad gut erreichbar. Statt auf ein Auto angewiesen zu sein, hat die Bevölkerung so mehr Freiheit in der Verkehrsmittelwahl", sagt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Noch Anfang der 1980er Jahre gab es in Linz pro 1.000 Einwohner mehr Autos als in den Bezirken.

Bezirk Eferding Spitzenreiter

Den höchsten Pkw-Motorisierungsgrad in Oberösterreich weist der Bezirk Eferding mit 698 Pkw pro 1.000 Personen auf, vor dem Bezirk Wels Land mit 694 und dem Bezirk Grieskirchen mit 691, so der VCÖ. Inkludiert sind darin auch die betrieblichen Pkw.

Städte und Bezirke mit den wenigsten Autos

(Pkw pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 2023 - in Klammer Jahr 2022)

1. Linz: 502 (505)

2. Steyr: 589 (589)

3. Wels: 612 (609)

4. Linz Land: 646 (643)

5. Urfahr Umgebung: 656 (653)

Gmunden: 656 (652)

7. Perg: 660 (658)

8. Braunau am Inn: 663 (661)

9. Vöcklabruck: 664 (660)

10. Freistadt: 666 (662)

11. Kirchdorf an der Krems: 668 (662)

12. Steyr Land: 675 (674)

Schärding: 675 (673)

14. Rohrbach: 685 (681)

Ried im Innkreis: 685 (682)

16. Grieskirchen: 691 (689)

17. Wels Land: 694 (692)

18. Eferding: 698 (695)

Oberösterreich: 641 (639)

Quelle: Statistik Austria, VCÖ 2024

Mit mehr öffentlichen Verkehrsangeboten, dem Ausbau der Rad-Infrastruktur und der Stärkung der Ortskerne statt Zersiedelung kann auch in den Regionen die Freiheit in der Verkehrsmittelwahl erhöht werden, teilt die Mobilitätsorganisation VCÖ mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper