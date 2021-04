Seit Wochen ist der Bezirk Braunau der Corona-Hotspot in Oberösterreich. Wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen darf der Bezirk, wie berichtet, seit Anfang der Woche nur noch mit einem negativen Corona-Test verlassen werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist zwar laut Angaben der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) seit Tagen rückläufig. 331,6 Neuinfektionen aufgerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bedeuteten am Donnerstag aber dennoch den