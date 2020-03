Beziehungsstreit eskalierte: 32-Jährige verletzt, Ex-Freund flüchtete

Es war kurz nach 16:00 Uhr, als der Beziehungsstreit in der Linzer Wohnung völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Daraufhin alarmierte die 32-Jährige die Polizei, weil ihr Ex-Freund sie mit einem Messer attackiert habe. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, sahen sie die Frau mit einer stark blutenden Wunde am Fenster im ersten Stock stehen. Sie gab an, ihr 31-jähriger Ex-Freund habe sie im Zuge eines Streites mit einem Klappmesser mehrmals in die Hand geschnitten und mit dem Umbringen bedroht. Der Täter flüchtete danach.

Das Opfer wurde erstversorgt und ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht. Bei einer Notoperation konnte die durchtrennte Sehne des Mittelfingers genäht werden.

Der Flüchtige konnte rund eineinhalb Stunden später im Zuge der Fahndung festgenommen werden. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. Ebenso wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.