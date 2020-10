Beziehung fördern statt Rückzug in soziale Einsamkeit

Mit dieser Kernaussage endete am Samstag der diesjährige Diözesantag der Katholischen Männerbewegung (KMB) im Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels. KMB-Diözesanobmann Bernhard Steiner: "Wir sind gefordert, das soziale Leben zu erhalten: die Zusammenkünfte, den Austausch und solidarische Aktionen mit Blick auf die Schwachen in unserer Gesellschaft."

Mehr Männer in Pflegeberufen

Gerade im Hinblick auf diese Herausforderungen für die kommenden Monate zeigte sich Steiner glücklich, dass 130 Ehrenamtliche der Einladung zum Diözesantag gefolgt waren. Mit ihnen wurden Maßnahmen diskutiert, die geeignet sind, einen hoffnungsvollen Weg in die Zukunft vorzugeben. So sollen etwa Männer dazu ermutigt werden, einen Pflegeberuf zu ergreifen, sich verstärkt in Familien und Kinderbetreuung einzubringen und Programme für eine nachhaltige Wirtschaft zu fördern: "Wir erkennen die Notwendigkeit eines Umbaus der Wirtschaft hin zu mehr Regionalität und Nachhaltigkeit." Ein Werkzeug, das man dabei zur Anwendung bringen könnte, sei unter anderem das bedingungslose Grundeinkommen.