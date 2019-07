Bewohner retteten sich aus brennendem Haus

Gerade noch rechtzeitig konnten sich am Samstagabend drei Bewohner eines Wohnhauses in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf an der Krems) retten. Der 55-jährige Hausbesitzer mähte gerade den Rasen, als er plötzlich Brandgeruch wahrnahm. Er ging ins Haus, als er die Schlafzimmertür im Erdgeschoß öffnete, schlugen ihm bereits die Flammen entgegen.

Er informierte sofort seine im ersten Stock wohnenden Mieter, eine 44-jährige Frau und ihren Sohn (20). Nur durch die rasche Reaktion des Hausbesitzers konnten die Mieter früh genug das bereits stark verrauchte und teilweise in Brand stehende Haus verlassen, sagt die Polizei. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude in Vollbrand. "Nach ein paar Minuten mussten wir den Innenangriff abbrechen, die Decke drohte bereits einzustürzen", sagt Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter René Sperrer. Der Brand breitete sich vom Schlafzimmerfenster auf den Holzbalkon sowie Holzdachstuhl aus.

100 Mann im Einsatz

Sieben Feuerwehren mit 100 Mann waren im Löscheinsatz. Eine Herausforderung war die Wasserversorgung, eine ein Kilometer lange Zubringerleitung musste von der Steyr gelegt werden, sagt der Kommandant. Die Bewohner wurden vom Roten Kreuz und Kriseninterventionsteam betreut, verletzt wurde niemand. (mahu)

