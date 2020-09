Bewaffneter Täter überfiel Trafik in Linzer Raimundstraße

Gegen 13:45 Uhr überfiel ein männlicher Täter eine Trafik in der Linzer Raimundstraße. Der mit einem Messer bewaffnete Mann konnte in Richtung Franckstraße flüchten, so die Polizei. Eine Großfahndung mit 12 Polizeistreifen und Polizeihubschrauber läuft.

Der Täter soll um die 1,80 Meter groß und schlank sein und österreichischen Dialekt sprechen. Getragen hat er einen schwarzen Pullover, Jeans und schwarz-weiße Sportschuhe. Seine Haare sind schwarz und sehr kurz, er trug eine schwarze Kappe.

Sobald nähere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

