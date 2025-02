Bewährungshilfe nimmt zu: "Zwei Drittel werden nicht mehr straffällig"

Es ist eine Entwicklung, die sich seit Jahren abzeichnet: Die Zahl jener, denen Bewährungshilfe den Wiedereinstieg ins Leben ermöglichen soll, nimmt zu. Im Jahr 2024 verzeichnete der österreichische Verein Neustart mit 12.300 Klienten einen Anstieg von 3,5 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren waren es 13 Prozent. Grund für die vermehrte Anordnung von Bewährungshilfe ist jedoch nicht eine steigende Kriminalität. Im Gegenteil, die rechtskräftigen Verurteilungen gingen im vergangenen Jahr sogar zurück.

Anerkannte Maßnahme

Vielmehr findet Bewährungshilfe zur Verhinderung weiterer Straftaten bei Richterinnen und Richtern immer größeren Anklang, sagt Neustart-Geschäftsführer Alfred Kohlberger. Die Einschätzung, dass Sozialarbeit präventiven Charakter hat, teilt auch die österreichische Bevölkerung. Bei einer im Jänner 2025 durchgeführten repräsentativen Befragung sagten 72 Prozent, dass die Arbeit von Neustart zu mehr Sicherheit in der Gesellschaft beitrage.

"Zwei Drittel bleiben straffrei"

In Oberösterreich betreut der Verein Neustart derzeit rund 2.050 Straffällige. "Unser Klientenstand ist seit den vergangenen Jahren kontinuierlich hoch", sagt der Leiter Josef Landerl. Die Bewährungshilfe sei eine anerkannte Maßnahme bei der Richterschaft, mit welcher der Verein in engem Kontakt steht. "Zwei Drittel unserer Klienten werden während ihrer Betreuungszeit nicht mehr straffällig", betont Landerl, "auf diese Zahl sind wir sehr stolz."

„Wir wollen unsere Klienten dazu befähigen, deliktfrei durchs Leben zu gehen" - Josef Landerl, Leiter des Vereins NEUSTART Oberösterreich Bild: Gerald Ehmann

"Deliktfrei durch's Leben"

Oberstes Ziel von Neustart: Die Vermeidung weiterer Straffälligkeit. Dazu werden die Klienten während ihrer offenen Probezeit begleitet. Diese wird vom Gericht festgelegt und beläuft sich in der Regel auf bis zu drei Jahre. "Wir betreuen unsere Klienten im Schnitt 2,6 Jahre", bestätigt Landerl. Ordnet das Gericht anlässlich der Verurteilung die Inanspruchnahme einer Bewährungshilfe an, ist der Straftäter auch dazu verpflichtet. "Wenn sich ein Klient beharrlich entzieht, droht ihm ein Widerruf der bedingten Strafnachsicht", sagt der Leiter, "in den allermeisten Fällen gelingt es aber, eine Betreuungsbeziehung aufzubauen."

Sozialarbeit im Zwangskontext

Nach der Zuweisung wird eine ausführliche Sozialanamnese durchgeführt. "Das macht ein hauptamtlicher Mitarbeiter, der das gesamte Umfeld des Klienten unter die Lupe nimmt", sagt Landerl. Im Anschluss wird der Straftäter einem Betreuer zugewiesen. "Wir arbeiten sehr konfrontativ mit den Menschen. Da werden nicht selten unangenehme Dinge angesprochen", erzählt der Leiter des Vereins in Oberösterreich. "Betreuen wir beispielsweise einen Sexualstraftäter, führt kaum ein Weg daran vorbei, auch sein Sexualverhalten zu thematisieren." Das sei zwar heikel, aber unumgänglich: "Man darf nicht vergessen, wir machen Sozialarbeit im Zwangskontext."

Konkrete Ziele festlegen

Laut Josef Landerl kommen spezielle Formen der Deliktverarbeitung zum Einsatz. Unterschieden wird zwischen "protektiven Schutzfaktoren" und "Risikofaktoren". "Wenn ein Jugendlicher eingebettet ist in ein gesundes Umfeld, zum Beispiel innerhalb eines Sportvereins, dann kann das ein protektiver Faktor sein", erklärt der Vereinsleiter. Gleichzeitig könne das Umfeld ein Risikofaktor sein, wenn diese Stabilität nicht besteht. Und da setzen die Betreuer an: "Wir vereinbaren konkrete Ziele mit unseren Klienten, die müssen überprüfbar sein." Eine Lehrstelle im kommenden Jahr zu finden, sei ein solches Ziel. "Glücklicher werden ist wiederum kein greifbares Ziel, das können wir ja nicht nachweisen."

Bedarf an Ehrenamtlichen ist groß

Seit beinahe 70 Jahren besteht der Verein Neustart und setzt dabei stark auf die Arbeit von Ehrenamtlichen. Rund 150 sind derzeit in Oberösterreich tätig, der Bedarf sei groß: "Wir suchen nach wie vor im gesamten Bundesland und brauchen dringend neue Kolleginnen und Kollegen", sagt Josef Landerl. Für die ehrenamtliche Tätigkeit ist keine spezielle Ausbildung nötig. Umso wichtiger ist aber soziales Engagement. "Und natürlich Zeit. Man kann monatlich etwa mit fünf Stunden pro Klient rechnen", sagt der Vereinsleiter.

Autor Elena Muss Elena Muss