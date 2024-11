Beute von Linzer Banküberfall in Wien sichergestellt

Am 30. September wurde in Linz-Urfahr eine Bank ausgeraubt. Die beiden Täter flüchteten zu Fuß, konnten nach einer groß angelegten Fahndung in einem Waldstück gefunden und festgenommen werden.

Lesen Sie auch: Nach Banküberfall: Zwei junge Männer in Tatortnähe festgenommen

Nun haben Ermittlungen des Landeskriminalamts Oberösterreich in Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften Linz und Wien sowie dem Landeskriminalamt Niederösterreich zu dem mutmaßlichen Bestimmungstäter, einem 24-jährigen, staatenlosen Mann aus Wien, geführt.

Zwei Männer festgenommen

Mitte November kam es zu einer Hausdurchsuchung. Der Mann wurde dabei nicht angetroffen, dafür fanden die Beamten die Beute des Überfalls. Einen Tag später wurde der 24-Jährige als Beifahrer in einem Auto von der Cobra festgenommen. Auch der Lenker des Pkw wurde festgenommen. Er ist als Beitragstäter dringend verdächtig, außerdem wird ihm der Verdacht der Geldwäsche und Begünstigung vorgeworfen. Bei dieser Festnahme konnte ebenfalls Bargeld sichergestellt werden. Beide Männer wurden in Justizanstalten gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper