70.000 Euro Beute: Nächtliche Einbrüche im Skigebiet Hochficht

In drei Restaurants und zwei Talstationen wurde in nächtlichen Raubzügen ordentlich Beute gemacht. Laut Polizei gelangten die bislang unbekannten Täter über Fenster und Türen, die sie gewaltsam aufbrachen, in die Räumlichkeiten. Diese wurden daraufhin gründlich nach möglicher Beute durchsucht.

Das könnte Sie auch interessieren: Raubüberfall auf Ex-Landesrat Fill in Gurten: Weitere Täter gesucht

Mitgenommen wurden laut Polizei Bargeld und Zigaretten. Sogar Tresore wurden gewaltsam geöffnet. Zu den, zum Teil weiter entfernten Tatorten, fuhren die Täter auf einem Ski-Doo - auch dieses hatten sie vor Ort gestohlen.

"Die Diebe müssen über Insiderwissen verfügt haben", sagt Michael Babl, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich, den OÖN. Um wie viele Täter es sich gehandelt hat, ist derzeit noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Lokalisierung: Hier befindet sich das Skigebiet Hochficht

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.