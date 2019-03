Betrunkener verletzte Discogast mit Glas schwer: Angreifer stellte sich

NEUHOFEN/KREMS. Nach einer Glasattacke auf einen Gast einer Diskothek in der Nacht auf Sonntag in Neuhofen an der Krems hat sich der Angreifer der Polizei gestellt und die Tat gestanden. Es handelt sich um einen 21-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land.

Der alkoholisierte Mann schlug dem 28-Jährigen ohne Vorwarnung ein Glas so brutal ins Gesicht, dass der Mann schwere Verletzungen im Bereich des rechten Auges erlitt. Der Täter flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife aus dem Lokal und entkam unerkannt.

"Es gibt in dieser Diskothek sehr oft Probleme. Wir haben vor allem an den Wochenenden häufig Einsätze, vorwiegend wegen Körperverletzungen. Dabei ist meistens auch viel Alkohol im Spiel", sagt ein Polizist. Auch die Rettungskräfte des Roten Kreuzes sind so wie in diesem Fall immer wieder gefordert. Oftmals müssen sie sich auch Beschimpfungen anhören.

Auslöser für seine Attacke sei ein unabsichtlicher Schubser des Opfers gewesen. Er habe sich dadurch provoziert gefühlt und es sei zum Streit gekommen. Aus einer Reflexhandlung heraus habe er mit einem Glas in der rechten Hand ins Gesicht des 28-Jährigen geschlagen, schilderte der 21-Jährige am Montag den Beamten den Ablauf der Tat.

