Betrunkener Pkw-Lenker flüchtete vor Polizei - Zeugenanrufe mit entscheidenden Hinweisen

Am Samstagabend gingen in der Landesleitzentrale der Polizei gleich mehrere Anrufe wegen verdächtiger Fahrweise eines Pkws ein. Im Stadtgebiet von Braunau wurde das Auto von den Beamten aufgespürt, doch alle Versuche, das Fahrzeug anzuhalten, scheiterten. Der Lenker raste mitsamt den restlichen drei Insassen in Richtung Ranshofen davon und konnte entwischen.

Zeugen beobachteten etwas später, dass der verdächtige Pkw in einem Siedlungsgebiet in Ranshofen abgestellt wurde und vier Insassen in unterschiedliche Richtungen davonliefen. Bei der eingeleiteten Fahndung konnten alle vier erwischt werden, jedoch machte keiner Angaben über deren Identität oder darüber, wer gefahren ist.

Bei der Untersuchung des Fahrzeuges wurde eine offene Spirituosenflasche, mehrere mit Alkohol gefüllte Pappbecher und eine größere Menge an Bargeld gefunden. Auch den Lenker konnten die Beamten ermitteln, einen 30-jährigen Deutschen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Er zeigte sich schlussendlich geständig, den Pkw in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand und ohne gültige Lenkberechtigung gelenkt zu haben.

