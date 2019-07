Betrunkener Lkw-Fahrer demolierte Autobahnparkplatz

Es war gegen 15:30 Uhr, als der 52-Jährige am Autobahnparkplatz in Ansfelden seinen Lkw in stark alkoholisiertem Zustand in Betrieb nahm und losfuhr. Eine zufällig anwesende Streife der Polizei Haid beobachtete den Mann dabei, wie er im Bereich eines Kreisverkehrs rückwärts in eine Parkmöglichkeit einfahren wollte.

Dabei streifte er mit der rechten Seite des Sattelanhängers einen Betonbrocken, riss den Randstein aus dem Boden und kollidierte mit einem Leitpflock. Weil das Manöver missglückte, fuhr er erneut in den Kreisverkehr ein. Als er einen weiteren Parkplatz erblickte, versuchte der betrunkene Lkw-Lenker auch in diesen rückwärts einzufahren - wieder ohne Erfolg. Mit Unterstützung anderer Lkw-Fahrer gelang es ihn zu stoppen.

Beim Alko-Test wurde ein Wert von 1,86 Promille festgestellt. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Linz Land angezeigt.

