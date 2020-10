Betrunkener Lackierer fuhr mit Auto eines Kunden

Das Fahrzeug hatte keine Kennzeichen montiert, Felgen, Kotflügel, Bremse und Kupplung waren beschädigt.

Der 23-Jährige sah den Lackierer zufällig in eine Bushaltestelle einbiegen und stellte ihn zur Rede. Weil er merkte, dass der Mann betrunken war, verständigte er die Polizei. Der Alkotest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Der Lackierer wird angezeigt. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden. Er war schon früher wegen Alkohols am Steuer entzogen worden.

Nicht der einzige Alkolenker

Der Lackierer war nicht der einzige Alkolenker, der von der Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen wurde. Eine Polizeistreife in Traun stellte einen 37-Jährigen mit 1,92 Promille. Auch ihm war wegen Alkohols am Steuer der Führerschein zuvor schon abgenommen worden. Ebenfalls in Traun stoppte eine Streife einen 50-jährigen Lkw-Lenker, der mit 1,52 Promille unterwegs war.

In Marchtrenk prallte eine 29-jährige Lenkerin, die 1,54 Promille Alkohol im Blut hatte, gegen ein Straßenschild. Sie sagte, dass ein Hase die Straße gequert und sie deshalb die Kontrolle über den Pkw verloren habe.

In Ebensee endete eine Alkofahrt für einen 23-Jährigen im Krankenhaus. Der junge Mann hatte am Samstagabend in Ebensee auf der Salzkammergut-Bundesstraße die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen schleuderte, überschlug sich und prallte nach etwa 50 Metern gegen einen Baum. Ein Alkotest beim Lenker ergab 0,9 Promille.

