Betrunkener ging auf Supermarkt-Kunden in Micheldorf los

MICHELDORF. Völlig wahllos hat ein 24-Jähriger am Dienstagnachmittag die Kunden zweier Supermärkte in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) mit der Faust attackiert.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, hatte der Micheldorfer bei seiner Festnahme 1,56 Promille Alkohol im Blut. Zuvor hatte er versucht, einen Beamten mit einem faustgroßen Stein zu bewerfen.

Aber alles von vorne: Es war 15.30 Uhr, als bei dem sturzbetrunkenen Mann in einem Geschäft die Sicherungen durchgebrannt sind. Zunächst drohte er einem ihm völlig unbekannten 35-jährigen Kunden Faustschläge an, dann verletzte er einen 54-Jährigen, der sich gerade an der Supermarkt-Kassa angestellt hatte, mit mehreren Faustschlägen gegen den Kopf. Mit einer gestohlenen Flasche Bier verließ er danach das Geschäft.

Beruhigt hatte sich der 24-Jährige aber nicht. Im Gegenteil. Er fuhr mit dem Rad zu einem weiteren Geschäft. Auf dem Parkplatz angekommen, riss er die Fahrertür einen ausparkenden Pkw auf, griff den Lenker am Kopf an und entriss ihm dessen Geldtasche. Damit betrat er den Supermarkt, wo er eine Flasche Edelbrand stahl.

Inzwischen wurden zwei Polizeistreifen alarmiert. Die Beamten konnten den Gewalttäter, der auf dem Fahrrad auf der Flucht war, nach kurzer Zeit festnehmen. Der junge Mann befindet sich jetzt in der Justizanstalt in Garsten.

