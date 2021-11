Betrunkener ging auf Nachbarn und Polizisten los

Der Mann war bei seinen Nachbarn zum Dart spielen und wurde dabei ohne Grund zunehmend aggressiver und es kam zu Handgreiflichkeiten. Beamten nahmen ihn vorläufig fest, er wird angezeigt. Er hatte 2,8 Promille Alkohol im Blut, berichtete die Polizei.

Der Mann verletzte seinen 51-jährigen Nachbarn und dessen 25-jährigen Freund im Bereich des Kopfes. Nachdem sie ihn aus der Wohnung bringen konnten, schlug er mehrmals mit der Faust gegen die Wohnungstür und beschädigte sie. Danach verhielt er sich auch gegenüber den Polizisten aggressiv, gestikulierte wild, schrie die Beamten aus nächster Nähe an und schlug gegen Einrichtungsgegenstände seiner eigenen Wohnung. Er wurde vorläufig festgenommen und in den Verwahrungsraum der Polizeiinspektion Kirchdorf an der Krems gebracht.