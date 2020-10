Betrunkener Geisterfahrer flüchtete vor der Polizei

Kurz vor Mitternacht gingen mehrere Notrufe bei der Landesleitzentrale ein: Auf der Richtungsfahrbahn Wien war ein Autofahrer entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Einer Verkehrsstreife, die zufällig in unmittelbarer Nähe war, gelang es, den Lenker auf Höhe Enns auf dem dritten Fahrstreifen zum Anhalten zu zwingen. Die Polizisten forderten den Mann auf, sein Fahrzeug zu wenden und ihnen bis zur nächsten Ausfahrt zu folgen, was der 52-jährige Bulgare zuerst auch tat.

Statt dem Streifewagen weiter zu folgen, fuhr er aber am rechten Fahrstreifen und teilweise am Pannenstreifen Richtung Wien weiter. Mit Hilfe des Traffic Manager der Asfinag gelang es schließlich, den Mann am Parkplatz Enns Süd anzuhalten. Er wies eindeutige Alkoholsymptome auf. Der Alkotest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von 1,52 Promille. Seinen Führerschein ist der 52-Jährige vorerst los. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Steyr und der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Erst am Samstagnachmittag hatte es in Oberösterreich Geisterfahrer-Alarm gegeben: Eine betagte Mühlviertlerin war, wie berichtet, falsch auf die A7 aufgefahren und hatte ihren Wagen dort gewendet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.