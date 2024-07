Betrunkener Fahrradfahrer traf auf Polizisten außer Dienst

Am Dienstag um 19:45 fuhr ein 36-jähriger Welser mit seinem Fahrrad in Wels auf der Porzellangasse. Er wollte die Kreuzung mit der Billrothstraße in gerader Richtung überqueren.

Trotz des Vorrangzeichens Halt fuhr er mit ungeminderter Geschwindigkeit in die Kreuzung ein und nötigte dabei einen Pkw-Lenker, einen Polizeibeamten am Heimweg vom Dienst, zum starken Abbremsen. Dieser konnte den 36-Jährigen zum Anhalten bewegen und verständigte die Streife Wels Verkehr 1. Der Alkoholtest ergab 1,86 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Eine Anzeige folgt. Nach Auskunft bei der Polizei sei auch der Autoführerschein weg.

