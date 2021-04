Betrunkener Autolenker fuhr auf Bahngleis und schlief ein

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend gegen halb zehn Uhr. Ein 35-jähriger ungarischer Staatsbürger aus dem Bezirk Braunau, der sein Auto von der Holzleitner Gemeindestraße in Höfen von Helpfau-Uttendorf kommend lenkte, fuhr beim dortigen Bahnübergang auf die Gleisanlage Richtung Braunau auf. Kurze Zeit später kam er mit seinem Auto nicht mehr weiter. Aufgrund seiner Alkoholisierung, der Lenker hatte laut Polizei 2,08 Promille, schlief er in seinem Auto ein. Umgehend wurde durch den Notdienst die Bahnstrecke für den Zugverkehr gesperrt. Die Feuerwehr zog den Pkw von den Gleisen, der Zugverkehr wurde danach wieder freigegeben. Der Lenker wird angezeigt.