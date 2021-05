Betrunkener auf Westautobahn als Geisterfahrer unterwegs

Der Mann fuhr vom Rastplatz Hainbach Nord auf der Richtungsfahrbahn Salzburg Richtung Wien, berichtete die Polizei Oberösterreich. Mehrerer Autos, die in die richtige Richtung fuhren, konnten gerade noch ausweichen und eine Kollision verhindern.

In der Nähe der Autobahnabfahrt Laakirchen bemerkte eine Polizeistreife den Geisterfahrer auf der Gegenfahrbahn, als der Lenker das Fahrzeug gerade wenden wollte. Die Polizisten drehten an der Abfahrt um und hielten den 40-Jährigen bei einer Pannenbucht an. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Dem Polen wurde sein Führerschein abgenommen.