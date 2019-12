Betrunkene nach drei Unfällen von Polizei gestoppt

Auch am vierten Adventwochenende haben alkoholisierte Autofahrer wieder schwere Unfälle verursacht, obwohl die Polizei regelmäßig Alkoholkontrollen durchführt. Im heurigen Jahr mussten im Schnitt täglich 454 Autofahrer in ein Röhrchen blasen. Dabei sind in den ersten elf Monaten 4566 alkoholisierte Lenker erwischt worden, gut 3200 von ihnen hatten mehr als 0,8 Promille.

"Dennoch lernen die Leute nicht daraus und glauben nicht, dass sie selbst an einem Unfall beteiligt sein könnten, bei dem sie jemand anderen schwer verletzen können", sagt Klaus Scherleitner, Chef der Landesverkehrsabteilung.

Das zeigt auch die Wochenend-Bilanz: Innerhalb von wenigen Stunden haben in der Nacht auf Samstag alkoholisierte Lenker fünf Verkehrsunfälle verursacht, bei denen sieben Menschen verletzt wurden. In der Nacht auf Sonntag hatte eine Autofahrerin aus dem Bezirk Gmunden gleich drei Unfälle mit erheblichem Sachschaden und ist mit ihrem stark beschädigten Auto weitergefahren.

Die 56-Jährige besuchte ein Lokal in Bad Goisern, ehe sie gegen 00.45 Uhr die Heimfahrt antrat. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem anderen Wagen. Obwohl dabei auch ihr Auto schwer beschädigt wurde, setzte sie die Fahrt fort. Wenige Meter weiter, ebenfalls in Bad Goisern, krachte sie gegen eine Schutzinsel und mehrere Verkehrsschilder. Abermals fuhr die 56-Jährige unbehelligt weiter. Im Ortsteil Sulzbach in Bad Ischl beschädigte sie dann eine weitere Verkehrsinsel und beging auch da Fahrerflucht, kam aber nicht mehr weit. Die Polizei konnte die Frau stoppen, die laut den Beamten Symptome einer starken Alkoholisierung hatte, einen Alkotest aber verweigerte.

Die Serie der Unfälle mit alkoholisierten Lenkern begann Freitagabend in Hellmonsödt in der Ortschaft Eckartsbrunn (Bezirk Urfahr-Umgebung). Dort ist ein 44-jähriger Mann ungebremst in einen unbeleuchteten Traktor gekracht. Das landwirtschaftliche Gefährt wurde 30 Meter weit in eine angrenzende Wiese geschleudert und auseinandergerissen. Der 64-jährige Lenker der Zugmaschine wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Der Wagen des 44-jährigen Mühlviertlers schleuderte noch in einen Bus. Auch der Busfahrer wurde im Spital behandelt. Ein Alkotest beim verletzten 44-Jährigen ergab 0,86 Promille.

Betrunken und ohne Licht

Eine knappe Stunde später war ein 20 Jahre alter Mann in Aurolzmünster (Bezirk Ried) mit seinem Auto ohne Licht unterwegs. Der junge Fahrer wollte vom Gelände einer Firma auf die Hausruck-Straße (B143) einbiegen. Dabei stieß er mit dem Fahrzeug eines 51-Jährigen zusammen. Beide Männer wurden ins Krankenhaus Ried gebracht. Der beim 20-Jährigen durchgeführte Alkotest ergab 1,98 Promille.

Ebenfalls betrunken setzte sich im Bezirk Vöcklabruck fast gleichzeitig ein 26-jähriger Mann hinter das Steuer. Der Salzburger fuhr mit seinem Kleintransporter auf der Mondseestraße, als er in Tiefgraben auf ein Auto auffuhr. Der Wagen des 53-Jährigen drehte sich durch die Wucht des Anpralles um 180 Grad, der Transporter des Salzburgers kam von der Straße ab. Der Unfallverursacher hatte 1,76 Promille im Blut. In Gutau (Bezirk Freistadt) geriet in der Nacht auf Samstag ein 17-Jähriger, der keinen Führerschein besitzt und alkoholisiert war, mit einem Auto in einer Kurve ins Schleudern. Er kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Böschung. Ein Jugendlicher auf dem Rücksitz wurde leicht verletzt. Der durchgeführte Alkotest zeigte einen Wert von 0,72 Promille.

Den absoluten Negativrekord an diesem Wochenende lieferte allerdings eine 52-jährige Autofahrerin in Hallein. Sie war mit 3,12 Promille Alkohol im Blut von der Polizei gestoppt worden.

