Betrunkene holte betrunkene Schwiegertochter mit dem Auto ab

Eine 32-jährige Salzburgerin verlor am Freitagabend im Gemeindegebiet von Hörsching (Linz-Land) in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie fuhr über einen Randstein und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie einem Gartenzaun. Der Grund für den Unfall stellte sich kurze Zeit später heraus: Ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest ergab laut Pressesprecher einen Wert von 1,76 Promille – der Frau wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle – vorläufig – abgenommen.

Anschließend kam die Schwiegermutter der alkoholisierten Fahrerin – ebenfalls mit dem Auto – von Traun zum Unfallort, um die 32-Jährige abzuholen. Dabei fiel den Polizisten sofort auf, dass auch die Schwiegermutter alkoholisiert zu sein schien. Umgehend wurde auch bei ihr ein Alkoholtest durchgeführt –auch dieser fiel positiv aus und zeigte einen Wert von 0,88 Promille an. Also wurde auch der Schwiegermutter der Führerschein abgenommen. Das brachte jedoch die 32-jährige Salzburgerin wiederum so in Rage, dass sie aggressiv wurde, woraufhin die Polizei die Frau sogar für kurze Zeit festnehmen musste.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Hörsching Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.