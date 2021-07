Betrunkene, führerscheinlose Autolenkerin stieß Motorradlenker nieder

Die 20-Jährige - sie besitzt keinen Führerschein - war am Montag mit dem Autobesitzer auf der B154 in Fahrtrichtung Mondsee unterwegs. Bei einer Kreuzung in der Gemeinde Tiefgraben wollte sie links abbiegen - unmittelbar vor einem entgegenkommenden 18-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Braunau. Der 18-Jährige prallte mit seinem Leichtmotorrad gegen die rechte vordere Fahrzeugseite des Autos und stürzte von seinem Motorrad. Zeugen und Unbeteiligte leisteten bis zum Eintreffen der Rettung Erste Hilfe. Der Verletzte wurde ins UKH Salzburg eingeliefert. Ein Alkotest bei der Lenkerin ergab einen positiven Wert. Sie wurde angezeigt.