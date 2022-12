Betrunkene flüchtete nach Unfall mit kaputtem Auto

Die 20-Jährige aus Hartheim (Bez. Eferding) fuhr in der Nacht auf Sonntag, um 23.45 Uhr, mit ihrem Auto in Kirchberg-Thening auf der B133 in Fahrtrichtung Hörsching. Bei der Kreuzung mit der L1384 kam die Frau in einer starken Linkskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitschiene, einer Straßenlaterne, sowie mehreren Verkehrszeichen.

Doch das konnte die Frau nicht stoppen. Sie lenkte ihren stark beschädigten Wagen, ohne rechtem Vorderrad, vom Unfallort in eine Siedlung und stellte ihn dort ab. Danach flüchtete sie zu Fuß in Richtung Kirchberg. Die Frau konnte aber von der Polizeistreife Hörsching 1 im Zuge der Fahndung in einer Wohnsiedlung angehalten werden. Der Alkotest verlief positiv, die Frau hatte 1,34 Promille Alkohol im Blut. Ihr wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die 20-Jährige wird bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg-Thening reinigte die Unfallstelle und entfernte die beschädigte Straßenlaterne.