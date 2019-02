Nach Frontalkollision: Zwölf erfolglose Alkotests bei 27-Jähriger

KREMSMÜNSTER. Bereits am Vormittag war eine 27-jährige Bad Hallerin am Donnerstag offensichtlich so betrunken unterwegs, dass sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn kam und mit dem Pkw einer 39-Jährigen kollidierte.

Bild: FF Kremsmünster

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 9.30 Uhr auf der Kremsmünsterer Landesstraße. Eine 27-jährige Bad Hallerin dürfte auf dem Heimweg gewesen sein. Wegen ihres „offensichtlich stark alkoholisierten Zustands“, wie die Polizei mitteilte, geriet sie in einer leichten Rechtskurve in Kremsmünster auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw einer 39-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf.

Beide Lenkerinnen wurden verletzt und mussten mit der Rettung zum Krankenhaus Kirchdorf gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Der 27-Jährigen wurde der Führerschein sofort abgenommen.

Zahlreiche bei ihr durchgeführte Alkotests ergaben kein verwertbares Messergebnis. Nach dem zwölften Blasversuch entschied sich die 27-Jährige, den Alkotest abzubrechen.

Ein Sprecher der Polizei erklärte den OÖN auf Anfrage, welche Konsequenzen der Abbruch hat. „Das wird wie eine Verweigerung gewertet, womit die höchste Strafe angesetzt wird. Das sind zwischen 1600 und 5900 Euro sowie bei Uneinbringlichkeit eine Freiheitsstrafe von zwei bis sechs Wochen“, sagte der Polizei-Sprecher den OÖNachrichten.

