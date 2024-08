Betrunken, zu schnell, gestürzt: 3 Einsätze wegen E-Scooter-Fahrern

Gleich drei E-Scooter-Fahrer beschäftigten die Polizei in Oberösterreich zum Start des Wochenendes. Am frühen Freitagabend war ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf unweit des Messegeländes nicht nur – unerlaubter Weise – mit einer zweiten Person auf seinem Roller unterwegs, er war zudem auch betrunken. Die Beamten stoppten den jungen Mann gegen 19:20 Uhr in der Rennbahnstraße und baten ihn zum Alkotest. Für das Fahren zu zweit wurde ein Organmandat eingehoben, wegen der Alkoholisierung winkt eine Anzeige.

Auf 42 km/h auffrisiert

Ein weiterer Verkehrssünder mit Elektroroller ging der Exekutive in Wels tags darauf ins Netz: Ein 28-Jähriger wurde am Vormittag in der Goldregenstraße angehalten, weil er auf dem Geh- und Radweg entlang der Salzburgerstraße unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass er keine Lenkberechtigung besaß und zudem mit einem auffrisierten Gefährt unterwegs war: Auf bis zu 42 km/h beschleunigte der Scooter auf dem Rollenprüfstand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, Anzeige folgt.

Nach Sturz ins UKH gebracht

Zwar nicht mit einer Anzeige, dafür aber mit einem Rettungseinsatz endete ein Fahrt mit dem Roller für einen 20-Jährigen in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck): Der Einheimische verlor auf einem abschüssigen Abschnitt der Salzburgerstraße die Kontrolle über seinen Scooter, durchstieß eine hölzerne Begrenzung und stürzte. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht werden musste.

