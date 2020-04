Betrunken in Streit geraten: 22-Jährige stach auf Lebensgefährten ein

Die 22-jährige Frau und ihr 27-jähriger Partner, beide ungarische Staatsbürger, waren am Sonntagabend aus noch nicht geklärten Gründen in Streit geraten. Da beide betrunken waren, eskalierte der Streit immer mehr. Der 27-Jährige verließ zunächst verärgert das gemeinsame Wohnhaus, kehrte aber nach ein paar Minuten wieder zurück. Nach mehrmaligem Klopfen öffnete seine Freundin die Haustür. Als er ihr beim Schließen der Tür den Rücken zukehrte, versetzte die 22-Jährige ihm mit einem Küchenmesser einen Stich in den Rücken. Daraufhin verständigte die Frau per Notruf Rettung und Polizei.

Der 27-Jährige wurde bei der Messerattacke schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Seine Partnerin wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht. Die 22-Jährige konnte aufgrund ihrer Alkoholisierung noch keine Angaben zum Tathergang machen.

